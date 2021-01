Têm sido várias as bandeiras que Vitorino Silva tem carregado ao longo dos debates televisivos e na campanha eleitoral que decidiu inaugurar, esta manhã, no Hospital de São João, no Porto. Defende que é um candidato de esquerda, mas às direitas, não sabe em quem vai votar no dia 24 de janeiro e houve tempo para uma revelação: o candidato de Rans já foi convidado para a reunião no Infarmed.

Vitorino Silva explicou que se candidatou pela segunda vez à Presidência da República por ser "um homem da terra" e acreditar que a "terra tem muita força". Disse ainda que é um "português igual a todos os outros" e não se sente inferior aos restantes candidatos.

Neste momento, ninguém tem nenhum voto. Estamos todos no ponto de partida.(...) O povo ainda não votou, as urnas abrem no dia 24 e depois vão contar-se os votos.", disse em entrevista a Miguel Sousa Tavares, na TVI e TVI24.

O candidato alega que da mesma forma que foi um "bom Presidente da Junta [da Freguesia de Rans]", também pode ser um bom Presidente da República.

Vitorino revela que já foi convidado para a reunião no Infarmed

Vitorino Silva revelou que já foi convidado para a reunião no Infarmed, que se realiza na manhã de terça-feira, depois de ter divulgado, num debate presidencial, que não tinha recebido nenhuma solicitação, ao contrário dos restantes candidatos.

O primeiro-ministro não tem que ter 10 milhões de telefones.", referiu.

Questionado se, mesmo com esse percalço, iria marcar presença, respondeu: "Vou lá estar com toda a nobreza para dar o meu contributo, as minhas ideias".