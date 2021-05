A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen anunciou este sábado que a União Europeia assinou um contrato com a BioNTech/Pfizer para a compra de até 1,8 mil milhões de doses da vacina da covid-19.

No Twitter, Von der Leyen sublinha os progressos na vacinação e diz estar "feliz de anunciar que a Comissão Europeia acaba de aprovar um contrato que garante 900 milhões de doses (com mais 900 milhões opcionais) com a BioNTech/Pfizer para 2021/2022".

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

A presidente da Comissão Europeia promete ainda a vinda de novos contratos e tecnologias nos próximos tempos.

Von der Leyen disse que a Europa está a preparar a próxima fase da sua resposta à pandemia, incluindo vacinação de crianças e adolescentes, e tratamento de possíveis novas variantes.

Este sábado, à entrada para a Cimeira no Porto, o presidente do Conselho Europeu disse que o bloco está pronto para discutir uma proposta dos EUA de suspender as patentes das vacinas Covid-19 assim que os detalhes forem claros.

Relativamente à questão da propriedade intelectual, não acreditamos que haja uma solução mágica a curto prazo. Mas estamos prontos para iniciar esta discussão assim que uma proposta concreta seja feita", disse Charles Michel

O presidente do Conselho Europeu confirmou que durante o jantar informal entre chefes de estados foi abordada a questão do levantamento das patentes da vacina da covid-19. Michel disse também existir uma questão a resolver, nomeadamente o facto de os países anglosaxónicos deixarem de produzir para vacinação interna.

Charles Michel admite ainda existir a necessidade de libertar as patentes para ajudar os outros povos que não têm acesso facilitado à inoculação.