O frente a frente entre André Ventura e João Ferreira, na TVI24, começou com o polémico caso da nomeação do procurador José Guerra. O deputado único e presidente do Chega disse disse que tanto Francisca Van Dunem como Eduardo Cabrita já não deviam exercer funções.

Quer a ministra da Justiça, quer o ministro da Administração Interna já não deviam estar em funções em Portugal", declarou no frente a frente com João Ferreira, na TVI24.

Ventura acusou o Partido Socialista de segurar estes ministro ao longo dos últimos meses e disse que se Marcelo Rebelo de Sousa "fosse um Presidente a sério, teria dito que hoje era o último dia da ministra da Justiça".

Um Presidente da República não serve para tirar selfies e cortar fitas", acrescentou.

O candidato presidencial apoiado pelo PCP admitiu que foram enviadas informações para Bruxelas que "não correspondem à verdade" e, por essa razão, isso carece de esclarecimentos.

Aproveitou ainda o momento para esclarecer André Ventura que não é o Governo que seleciona o procurador, mas sim o Conselho Superior de Magistratura.

O que o Governo fez foi escolher o candidato indicado pelo Conselho Superior de Magistratura", disse.

O debate entre André Ventura e João Ferreira fica marcado pelos vários momentos de tensão, mas também pelas sucessivas interrupções, sobretudo, por parte do presidente do Chega.