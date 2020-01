A morte de Maria do Carmo Moniz Galvão Espírito Santo Silva, esta semana, leva à análise de que muitos membros da família que comandava o GES podem ficar de fora do processo judicial em marcha.



A análise é feita pelo jornalista Pedro Santos Guerreiro, no espaço "Primeira Mão", que vai para o ar todas as sextas feiras à noite na TVI24.



Até ao colapso do GES, no verão de 2014, a família Espírito Santo tinha cinco ramos de poder. Dois dos líderes desses cinco ramos familiares morreram entretanto, estando outros em idade avançada ou enfrentando problemas de saúde. Com o arrastar do processo, de que não há ainda acusação, há pessoas essenciais no processo que já não poderão prestar declarações ou mesmo conhecer o desfecho de um processo que, pela sua complexidade, se arrastará anos nos tribunais.



O caso GES é considerado o maior inquérito-crime de sempre da justiça portuguesa, enfrentando uma complexidade técnica e de recolha de informação em vários países. Mesmo tendo uma equipa de investigadores alargada, quatro anos e meio depois do colapso do Grupo Espírito Santo não há ainda acusação, o que se espera que venha a acontecer no primeiro semestre de 2020.



