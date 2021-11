O primeiro-ministro português, António Costa, apontou esta quarta-feira, numa visita a Berlim, a surpresa geral que tem notado fora do país perante a crise política que Portugal atravessa.

Obviamente que está toda a gente surpreendida porque Portugal, felizmente, ganhou uma boa reputação nos últimos anos como um país estável, previsível, onde as legislaturas se cumprem” , afirmou António Costa aos jornalistas durante uma visita à capital alemã.

O primeiro-ministro almoçou com o vencedor das eleições alemães e atual vice-chanceler, Olaf Scholz, e irá encontrar-se, ao final da tarde, com a chanceler Angela Merkel.

Ninguém compreende como é que surge uma crise, num momento em que estamos no primeiro lugar a nível mundial na vacinação, somos dos países que estamos a recuperar mais fortemente da crise económica, como estamos a reduzir o desemprego (…) as pessoas têm dificuldade em perceber como há uma crise”, destacou o líder do governo português.