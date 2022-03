A PSP deteve um casal em Évora, suspeito de constituir “uma rede familiar” que abastecia de droga esta cidade alentejana, anunciou esta sexta-feira a força de segurança.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Évora da PSP indicou que as detenções foram feitas, na quinta-feira, no âmbito de um processo em investigação relacionado com o crime de tráfico de droga.

Os detidos, segundo a Polícia, são um homem de 49 anos e uma mulher de 43, marido e mulher, que alegadamente constituíam “uma rede familiar que abastecia de estupefacientes a cidade de Évora”.

A PSP adiantou que foram realizadas três buscas, uma domiciliária e duas não domiciliárias, nas quais foram apreendidas 231 doses de cocaína, uma pistola, uma carabina, 1.137 euros em dinheiro, dois automóveis e objetos supostamente adquiridos com o produto da venda da droga.

Os detidos vão ser presentes esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.