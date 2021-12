O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a sua mulher, Carrie, anunciaram o nascimento da sua segunda filha, esta quinta-feira de manhã.

"A mãe e a filha estão muito bem. O casal gostaria de agradecer à brilhante equipa da maternidade do Serviço Nacional de Saudade por todo o cuidado e apoio", afirmou o porta-voz do casal.

Ainda não é conhecido o nome da criança, que é o sétimo filho de Boris Johnson. O primeiro-ministro, de 57 anos, tem quatro filhos com a ex-mulher Marina Wheeler, uma criança nascida em 2009 com a consultora de arte Helen Macintyre e agora dois filhos com a atual mulher.

A gravidez de Carrie Johnson, de 33 anos, foi conhecida em julho deste ano.