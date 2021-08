Ainda não se sabe como vai ser o projeto e muito menos quando vai estar pronto mas um parque jurássico está a nascer na Indonésia.

A construção teve início no ano passado e já mereceu comparações à obra prima de Steven Spielberg.

O anúncio foi feito mesmo depois do alerta da Unesco para o potencial impacto ambiental negativo.

Também habitantes da ilha e ativistas por todo o mundo mostraram preocupação.

O projeto ainda sem nome ficará no parque nacional de Komodo, património mundia da Unesco, na ilha de Rinca, que tem a segunda maior população de lagartos.

Este parque é a casa dos dragões de Komodo, os maiores lagartos do mundo, com pelo menos três metros de comprimento e dentes afiados. São mais de 3000 os animais que habitam as ilhas da Indonésia há milhões de anos.

Ativistas defendem ainda que o projeto é perigoso porque vai destabilizar os animais, que nunca foram sujeitos a grandes construções, e comprometer-lhes o habitat natural, impulsionando a que se crie um turismo mais ligado às populações que habitam estas ilhas menos conhecidas e menos nos animais.

Contudo, o governo diz que esta é uma oportunidade de mudar a opinião das pessoas em relação aos parques e que estes também podem ser locais seguros e com animais bem tratados.

“A construção está a ser feita com muito cuidado, não cortámos uma única árvore”

disse Kita Awang Nistyantara, chefe do Parque Nacional de Komodo.

A Unesco chamou a atenção para a necessidade de avaliar novamente a ideia e o frágil habitat dos dragões de Komodo, numa conferência do Comité do Património Mundia que decorreu no mês passado.

No ano passado, um video do projeto tornou-se viral nas redes sociais pelas parecenças com o filme ficção cientifica, Parque Jurássico.

Tolong! Selamatkan Taman Nasional Komodo, Selamatkan Pariwisata Kita.



Ini video desain Bangunan Wisata Jurassic yg sdg dibangun di P Rinca skrg. (Perhatikan jg soudtrack-nya).



Apakah kita bisa dorong revisi desain ini, minimal bagian tengah yg mengurung Komodo itu? pic.twitter.com/NtOn5zmFM5 — Kawan Baik Komodo (@KawanBaikKomodo) October 10, 2020

Em dezembro do ano passado um homem foi atacado por um dragão enquanto construía um hotel de luxo na mesma ilha.