O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou, esta quinta-feira, que a sua visão sobre a crise do sistema político “não é assim tão distante” do diagnóstico feito pelo Presidente da República.

No final de uma audiência de cerca de uma hora com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, Rui Rio admitiu que o recente alerta do chefe de Estado para "uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos" foi abordado na reunião.

Falámos sobre isso, aquilo que é a nossa leitura não é assim tão distante daquilo que é a leitura do Presidente da República”, afirmou.

“Se nós dissermos que há uma crise na direita, ponto final, essa não é a minha leitura, mas também não é exatamente aquilo que ouvi o Presidente dizer”, acrescentou.

Para Rio, o que existe “é uma crise no sistema político” e, ainda mais vasta, no regime.