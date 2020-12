O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta sexta-feira ter a convicção que Francisco Sá Carneiro, se não tivesse morrido em 1980, teria voltado à política ativa perante a atual “degradação do regime”, e elogiou a sua coragem e frontalidade.

A minha convicção é que hoje, perante essa degradação do regime, que era o tema dele, acabaria por voltar à política e Portugal acabaria por voltar a ter esse ativo”, afirmou Rui Rio, numa intervenção na apresentação do livro “40 anos, 40 testemunhos sobre Sá Carneiro”, no Grémio Literário, em Lisboa.

A iniciativa contou igualmente com a presença do Presidente da República e antigo líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa.

Penso que hoje estão aqui na prática duas pessoas: o Presidente da República e o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje é até mais importante o professor Marcelo Rebelo de Sousa pelo seu trajeto com Sá Carneiro”, referiu Rui Rio.

No dia em que passam 40 anos da morte do fundador do PSD Francisco Sá Carneiro, marcaram presença os ex-primeiro-ministros Pedro Passos Coelho e Pedro Santana Lopes (que já saiu do PSD) e antigos líderes do partido como Rui Machete, Luis Marques Mendes e Manuela Ferreira Leite.

Os ex-líderes do CDS-PP Paulo Portas e José Ribeiro e Castro foram outras das figuras presentes, bem como o filho de Francisco Sá Carneiro.