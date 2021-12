O presidente do PSD, Rui Rio, sugeriu este domingo que a realização de eleições legislativas a 30 de janeiro influenciou a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro, sábado, em Durban, na África do Sul.

Rui Rio gozou mesmo com o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, dizendo que este teve o "dom da ubiquidade" ao estar presente em todas as televisões.

“O diretor da PJ deu uma conferência de imprensa de manhã. Depois esteve na RTP às 13h, na CMTV às 17h, na CNN às 19h e, exibindo o seu dom da ubiquidade, conseguiu estar às 20h, ao mesmo tempo, na SIC e na TVI. Pelos vistos, o azar de João Rendeiro foi haver eleições em janeiro”, publicou Rui Rio na sua conta na rede social Twitter.

Pelos vistos, o azar de João Rendeiro foi haver eleições em janeiro. — Rui Rio (@RuiRioPSD) December 12, 2021

A posição do líder social-democrata diverge dos elogios que foram feitos à Polícia Judiciária ao longo do espectro político-partidário, pelo primeiro-ministro, António Costa, pela ministra da Justiça, Francisca van Dunem, pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pela coordenadora do BE, Catarina Martins, pela direção do Chega e pelo presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.

Francisca van Dunem disse que a PJ "cumpriu exemplarmente a sua missão", enquanto António Costa sublinhou que "aquilo que competia ao Estado Português fazer nesta circunstância foi feito.

Em conferência de imprensa no sábado, o diretor nacional da PJ, Luís Neves, revelou que João Rendeiro foi detido às 07:00 na África do Sul, onde chegou no dia 18 de setembro, adiantando que o ex-banqueiro reagiu com surpresa à detenção.