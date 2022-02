Um soldado ucraniano não hesitou em responder aos militares russos que o ameaçaram durante o ataque à ilha Zmiinyi, no Mar Negro. Num áudio a que a CNN teve acesso, é possível ouvir aquelas que foram as últimas palavras do soldado ucraniano em resposta à ameaça de bombardeamento por parte de um navio de guerra russo.

"Isto é um navio de guerra. Isto é um navio de guerra russo. Sugiro que deponham as armas e se rendam para evitar derramamento de sangue e baixas desnecessárias. Caso contrário, serão bombardeados", ameaçam os russos.

A resposta vinda da ilha Zmiinyi - também conhecida como Snake Island - não se fez tardar.

"Navio de guerra russo, vão-se foder", afirmou o soldado ucraniano, naquelas que foram as suas últimas palavras.

A ilha foi bombardeada na quinta-feira, o que resultou na morte dos 13 militares defendiam os 48 quilómetros de território ucraniano. As mortes foram confirmadas pelo presidente Volodymyr Zelensky que afirmou que os guardas "morreram heroicamente".

"Na nossa ilha de Zmiinyi, defendida até ao fim, todos os guardas morreram heroicamente, mas não desistiram. Vão ser galardoados postumamente com o título de Herói da Ucrânia", afirmou.