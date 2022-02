A invasão russa à Ucrânia prossegue e não dá sinais de abrandar. Esta madrugada, a cidade de Kiev foi atingida por dois mísseis balísticos de cruzeiro, cerca das 4:00 locais, enquanto as tropas russas cercam a capital e estão a cerca de 30 quilómetros da periferia. Um conselheiro do governo informou, também, que foi abatida uma aeronave russa sobre o distrito de Darnytskyi, na capital, provocando um incêndio num edifício. Também durante a madrugada, um míssil atingiu um posto fronteiriço ucraniano no sudeste do país, provocando um morto e um número indeterminado de feridos entre os guardas.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou à nação e fez um novo balanço, que dá conta que houve 137 mortos e 316 feridos do lado ucraniano. Zelensky lamentou o facto de Ucrânia “estar sozinha a defender-se”, e assegurou que permanecerá em Kiev apesar de ser o “alvo número 1” da Rússia. Numa outra declaração, já na manhã desta sexta-feira, afirmou que a Rússia "mais tarde ou mais cedo terá de falar com a Ucrânia e parar a invasão" e referiu que os líderes da NATO "têm medo" de apoiar a adesão da Ucrânia à aliança.

"Hoje perguntei aos 27 líderes da Europa se a Ucrânia estará NATO, perguntei diretamente. Todos têm medo, não respondem. Mas nós não temos medo, não temos medo de nada", garantiu.

Também durante a noite foi anunciada a proibição de saída do país dos homens entre os 18 e os 60 anos, que poderão assim ser chamados para a frente de combate, uma vez que a Ucrânia declarou mobilização militar total.

Na Rússia, vai aumentando cada vez mais o número de detidos nas manifestações antiguerra, que têm juntado milhares de russos nas ruas. O último balanço da organização não-governamental OVD-Info dá conta de 1700 detidos em 53 cidades. Destas, 940 foram detidas em Moscovo.

Fora do campo de batalha, a União Europeia anunciou um novo pacote de sanções contra a Rússia, após uma reunião do Conselho Europeu que durou seis horas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, explicou que este pacote assentará em cinco pilares, que marcarão “o início de uma nova era” nas relações com a Rússia.

Do outro lado do mundo, em Nova Iorque, a prestigiada sala de espetáculos Carnegie Hall substituiu o maestro russo Valeriy Gergiev de três atuações com a Filarmónica de Viena agendadas para este final de semana. Gergiev é amigo íntimo de Putin e, apesar de ainda não se ter pronunciado sobre a invasão, já apoiou várias ações de Putin em relação à Ucrânia.

