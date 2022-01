Um bebé de três meses e um jovem de 17 anos morreram este sábado na sequência de uma colisão entre dois carros no concelho de Santiago do Cacém.

Fonte da GNR adiantou ainda à agência Lusa que ficaram feridos com gravidade uma mulher de 40 anos e um rapaz de 12, tendo ambos sido transportados ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, os dois óbitos foram declarados no local.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 261, entre Alvalade e São Domingos, de acordo com a GNR.

O alerta, segundo o CDOS, foi dado às 13:47.

Foram mobilizados bombeiros e veículos das corporações de Santiago do Cacém e de Alvalade, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR, num total de 30 elementos, apoiados por 13 veículos.

Foi também mobilizado um helicóptero do INEM, mas não chegou a ser utilizado.