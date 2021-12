Portugal é esta semana o 11.º país da União Europeia (UE) com menos novos casos diários de contágio por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes a sete dias, segundo o site estatístico Our World in Data.

Esta semana o país subiu de 386 novos casos diários para 433 por milhão de habitantes, mantendo-se, no entanto, ainda abaixo da média da UE, que desceu de 559 novos casos diários por milhão de habitantes para 541.

Dinamarca lidera número de novos casos

O país da UE com média superior de novos casos é agora a Dinamarca, um dos países do mundo que mais detetou casos da nova variante Ómicron do vírus responsável pela covid-19, e que passou dos 1.130 para os 1.550 novos casos diários por milhão de habitantes.

Seguem-se a Eslováquia, que desce de 1.460 casos para 1.020, a Irlanda (sobe de 893 para 945), República Checa (desce de 1.250 para 919) e Bélgica (desce de 1.260 para 860).

Entre os países do mundo com mais de um milhão de habitantes a Dinamarca repete-se como o país com o número mais elevado de casos nos últimos sete dias, seguida de Reino Unido (1.140), Suíça (1.050), Eslováquia e Irlanda.

Portugal abaixo da média diária europeia de óbitos

No que toca às mortes diárias por milhão de habitantes, Portugal passou de nono para oitavo país da UE com menos óbitos atribuídos à covid-19, com uma média diária de 1,69 nos últimos sete dias, praticamente sem alteração em relação à média de 1,7 da semana passada.

Neste indicador, a média europeia é 4,51, e os piores números a nível europeu situam-se a leste: Eslováquia (17,3), Hungria (16,3), Croácia (12,7), Polónia (11,4) e Bulgária (11,3).

Estes números são também os mais elevados no mundo entre os países com mais de um milhão de habitantes, uma lista encabeçada por Trindade e Tobago com 17,6 mortes diárias por milhão de habitantes.

A média mundial de novos casos diários por milhão de habitantes situa-se em 82, enquanto se registaram globalmente 0,9 novas mortes diárias por milhão de habitantes atribuídas à covid-19.