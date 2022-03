O número de infetados e mortos por covid-19 voltou a aumentar esta terça-feira: há mais 15.068 infetados e 32 mortos nas últimas 24 horas, de acordo com informação avançada pelo boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório diário dá conta de menos 25 pessoas internadas em enfermarias, num total de 1.225. No que diz respeito ao número de pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), há menos três internados, num total de 78.

O maior número de óbitos ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com o registo de 13 vítimas.

A este número seguiu-se o Centro, com mais dez, o Norte, com mais quatro e o Algarve com um óbito devido à doença. Nos Açores houve duas vítimas a registar, à semelhança da Madeira.

No que diz respeito à evolução do número de infetados, há mais 5.854 em LVT, 3.607 no Centro, 2.377 no Norte, 1.111 no Alentejo e 875 no Algarve.

Na Madeira registaram-se nas últimas 24 horas mais 733 novos casos, 511 nos Açores.

Há ainda 12.649 pessoas recuperadas da doença.