Portugal pode chegar, já a 17 de dezembro, aos seis mil casos diários de covid-19, se não forem tomadas medidas de contenção da pandemia. O alerta é do projeto Covid-19 Insights, que desenvolveu um modelo de previsão, que faz uma projeção da atividade do vírus para as próximas semanas.

Segundo os dados dos investigadores da Universidade de Lisboa, apesar de o aumento diário do número de casos que é expectável nas próximas semanas, e que colocará a incidência muito próxima da registada no ano passado, na mesma altura, os internamentos e a evolução da mortalidade não serão idênticos aos de 2020 e início de 2021 devido à cobertura vacinal.

De acordo com o investigador Pedro Simões Coelho, “mesmo num cenário muito pessimista, não se prevê, até ao final do ano, chegar aos mil internamentos por dia”, o que ajudará a evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.

Diz ainda a avaliação feita pelo projeto Covid-19 Insights que, se Portugal tivesse mantido, desde outubro, medidas como o teletrabalho e o uso de máscara em espaços fechados e abertos com concentração de pessoas, a 17 de dezembro seriam registados "3.500 casos diários", antecipa Pedro Simões Coelho. Os internamentos estariam, no total, perto de 500 e cerca de 80 doentes nos cuidados intensivos.