Portugal regista este domingo mais três mortes e 3.261 novos casos de covid-19, segundo o balanço divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de doentes internados voltou a subir, havendo um total de 805 pacientes hospitalizados em enfermaria (mais 25), dos quais 176 estão em unidades de cuidados intensivos (mais três). É a primeira vez que Portugal regista mais de 800 internamentos desde 18 de março.

A região Norte ultrapassou a de Lisboa e Vale do Tejo no número diário de casos, contabilizando 1.307 infeções, contra as 1.279 da região da capital, local onde começou a quarta vaga em Portugal.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.207 pessoas e foram diagnosticados 930.685 casos de infeção.