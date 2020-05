A região Norte regista o maior número de selos ‘Clean & Safe’ em Portugal e o “novo” turista desta época de pandemia já está a fazer reservas, avançou esta quinta-feira a Turismo Porto e Norte (TPNP).

Temos neste momento no Porto e no Norte a maioria dos selos ‘Clean & Safe’ que existem no país, quer seja na restauração, mas também na hotelaria, museus, empresas de animação turística, alojamentos locais”, revelou Luís Pedro Martins, presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).