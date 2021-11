Os profissionais de saúde do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) vão começar a receber, a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

A informação, avançada esta quinta-feira por fonte do Ministério da Saúde, dá conta que vão ser inoculados cerca de seis mil dos profissionais que trabalhar no CHULC.

Os profissionais de saúde vão ser convocados para a vacinação através de uma mensagem, cumprindo a ordem com que foram inoculados na primeira fase da vacinação.

"A vacinação irá decorrer durante toda a próxima semana no Centro de Vacinação localizado nas instalações do antigo Hospital de São Lázaro. O espaço foi criado para o efeito, no início do ano, para dar resposta aos processos de vacinação anteriores", lê-se na nota enviada.