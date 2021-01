O Governo da Madeira atribuiu hoje o cartão "Kit Bebé", no valor de 500 euros, à família da primeira criança que nasceu na região autónoma em 2021, indicou a Secretaria da Saúde e Proteção Civil.

O beneficiário do cartão foi a família da menina Maria Leonor, que nasceu hoje, às 12:53", refere a secretaria tutelada pelo social-democrata Pedro Ramos, vincando que a entrega foi feita ao pai, na entrada principal do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.