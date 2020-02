Um incêndio deflagrou este sábado no 9.º andar de um edifício, em Lisboa, tendo duas pessoas recebido assistência no local.

Uma das vítimas foi assistida por inalação de fumo e a outra por queimadura, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Os bombeiros receberam o alerta para a situação, na Avenida Almirante Gago Coutinho (nº 101) pelas 07:57 e o fogo foi extinto às 08:28, segundo a mesma fonte.

Às 09:00 ainda decorriam trabalhos no local e aguardava-se pela chegada de uma ambulância para, “em princípio”, transportar as vítimas ao hospital, de acordo com os Sapadores.