Quatro pessoas caíram este sábado numa fossa de suinicultura, na Herdade da Galega, na Carregueira. Uma das vítimas foi retirada pelos bombeiros e encontra-se em estado grave.

As autoridades continuam à procura das restantes três vítimas que, segundo o CDOS de Santarém, se encontram soterradas.

O alerta foi dado por volta das 15:30.

No local encontram-se as corporações dos bombeiros da Chamusca, do Entroncamento, Constância, Golegã e Alpiarça. De acordo com a Proteção Civil, estão presentes 26 operacionais e 10 viaturas e uma unidade de psicólogos do INEM.