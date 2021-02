A TVI está mais perto da liderança depois de um mês de janeiro de crescimento das audiências.

De acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcança 16,8% de share no all day, o que representa um valor sólido pelo décimo mês consecutivo. Representa um crescimento de +50% em relação ao mês de janeiro de 2020.

­No principal target comercial ABCD 15/54, a TVI regista um crescimento de quase 80% face ao período homólogo do ano passado.

Os resultados alcançados pela Informação TVI revelam uma clara tendência de crescimento de perto dos 10%, para o qual muito contribuíram para o desfecho do mês de janeiro, tanto o J1 como o J8, dois espaços noticiosos que têm vindo a gerar uma nova dinâmica na informação.

Globalmente, em janeiro, os principais destaques e resultados foram para as segundas-feiras com Miguel Sousa Tavares, o espaço de comentário “Global” ao domingo com Paulo Portas, os debates das Presidenciais 2021 e a entrevista ao Primeiro-Ministro António Costa.

Na noite eleitoral, muitos dos portugueses acompanharam a evolução dos resultados na TVI, numa emissão especial, inovadora e dinâmica, pautada pela análise e comentário político, com atualização dos resultados ao minuto.

Foi uma grande operação de informação, com as equipas TVI no terreno, com rigor e qualidade na cobertura das Eleições Presidenciais.

No entretenimento, janeiro foi mês de estreias no período do day time. A TVI retomou a liderança da faixa da manhã entre as 10H e as 13H com o novo “Dois às 10”, que se impôs perante os programas concorrentes com 397 mil espetadores. À tarde, com “Goucha”, a TVI recupera terreno com uma audiência média de 454 mil indivíduos e iguala a concorrência.

“Big Brother – Duplo Impacto” cativou, em média, 1 milhão e 53 mil espetadores e conseguiu um share de 24%, reafirmando o lugar de programa favorito dos portugueses nos serões de domingo.

No prime time, “Bem Me Quer”, atingiu a melhor performance desde a estreia. Regista uma audiência média superior a 1 milhão e 80 mil espetadores, tendo liderado alguns dias do mês que agora terminou.

A TVI transmitiu ainda em janeiro quatro jogos da Taça de Portugal Placard, com 1 milhão e 211 mil espetadores.