A operação de remoção dos resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar, foi suspensa depois de detetados “antigos engenhos explosivos”, revelou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR-N) do Norte.

Num esclarecimento enviado ao início da noite à agência Lusa, a CCDR-N confirmou que “foi detetada a presença de alguns antigos engenhos explosivos” nos terrenos das antigas minas de São Pedro da Cova, local onde em 2001/2002 toneladas de resíduos industriais perigosos provenientes da Siderurgia Nacional, que laborou entre 1976 e 1996, na Maia, foram depositados.

[A deteção dos explosivos] motivou a adoção de medidas de segurança tendo em vista salvaguardar as pessoas que trabalham na operação. Para além da suspensão dos trabalhos, foi solicitada a intervenção do Comando Territorial do Porto da GNR e acionadas as medidas de segurança consideradas adequadas, envolvendo as autoridades competentes”, lê-se no esclarecimento da CCDR-N.