O Papa Francisco nomeou, este domingo, como cardeal o arcebispo português D. José Tolentino Mendonça. O consistório, para a criação de 13 novos cardeais, está agendado para 5 de Outubro, no Vaticano.

José Tolentino Calaça de Mendonça, de 53 anos, é bibliotecário e arquivista da Santa Sé. Foi o segundo nome a ser anunciado numa lista da qual faziam parte colaboradores diretos do Papa e responsáveis de várias dioceses do mundo. O anúncio foi feito após a recitação do Angelus.

O arcebispo madeirense torna-se assim no o sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no atual pontificado. Passa também a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício.

Tolentino Mendonça junta-se agora a D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro, D. Manuel Clemente e D. António Marto.

Nasceu a 15 de dezembro de 1965, em Machico, na Madeira, foi ordenado padro em 1990 e bispo em 2018.

Presidente da República felicita Tolentino de Mendonça

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou a nomeação de o arcebispo português D. José Tolentino Mendonça como cardeal, através de uma nota publicada na página da Presidência da República.

O Presidente da República manifesta o mais profundo júbilo pela elevação do Senhor Dom José Tolentino de Mendonça ao Cardinalato, traduzindo o reconhecimento de uma personalidade ímpar, assim como da presença da Igreja Católica na nossa sociedade, o que muito prestigia Portugal", lê-se na nota.

O Presidente da República sublinha a excecional relevância do novo cardeal como filósofo, pensador, escritor, professor e humanista", acrescentou.

O Chefe de Estado revelou ainda que tem intenções de estar presente na cerimónias de imposição do barrete cardinalício.

Em julho, Marcelo Rebelo de Sousa tinha escolhido o arcebispo para presidir as comemorações do 10 de Junho de 2020, que vão decorrer na Madeira e na África do Sul.