Um acidente envolveu quatro viaturas no Eixo Norte-Sul, em Lisboa, provocando um morto na sequência do despiste de um ligeiro de mercadorias, na tarde desta terça-feira. A informação foi confirmada à TVI24 por fonte da PSP.

A vítima mortal é uma mulher de 70 anos. O óbito foi declarado no local.

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu no sentido Lisboa-Almada, na zona da saída da saída para a Segunda Circular.

O trânsito está condicionado neste sentido.

O alerta para o acidente foi dado às 15:50, segundo fonte do INEM.

O Cometlis (que anteriormente tinha referido um acidente com seis veículos) acrescentou que houve mais um acidente com duas viaturas, no Eixo Norte-Sul, resultante do choque em cadeia, não havendo também neste caso vítimas a registar, só danos materiais.