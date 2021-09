Portugal atingiu os 50% de população vacinada contra a covid-19 na faixa etária entre os 18 e os 24 anos de idade, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ao todo, naquela faixa etária estão já inoculadas 393.499 pessoas, sendo que a 643.324 foi administrada pelo menos uma dose, um total de 82% daquela população.

O país avança desta forma para o objetivo de ter 85% da população totalmente vacinada, altura em que espera o maior alívio de restrições, e que é visto como o marco para se atingir a imunidade de grupo.

Em todo o país, 8.607.939 já têm pelo menos uma dose da vacina, o que corresponde a 83% do total. Com vacinação completa existem 7.576.336, 73% do total.