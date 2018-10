O Ministro da Defesa Nacional nomeou o Comandante Paulo Isabel para diretor da Polícia Judiciária Militar, anunciou o ministério em comunicado. A decisão surge depois do diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Augusto Vieira, ter sido detido e constituído arguido no âmbito do roubo de material de guerra dos paióis de Tancos.

"O Ministro da Defesa Nacional tomou a decisão de nomear o Capitão-de-mar-e-guerra Paulo Manuel José Isabel como diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, mediante proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas", lê-se no curto comunicado.

A decisão ocorre depois do ministro da Defesa Nacional ter pedido ao Almirante Silva Ribeiro "uma proposta que restabelecesse o normal funcionamento da Polícia Judiciária Militar".

Sobre o novo diretor da Polícia Judiciária Militar o ministério informa que Paulo Isabel ingressou em 1982 na Escola Naval, onde concluiu a licenciatura em Ciências Militares Navais e nos últimos anos desempenhou diversas funções na Polícia Marítima. Atualmente, coordenava da área de ensino de comportamento humano e administração de recursos no Instituto Universitário Militar.