Uma mulher de 21 anos morreu na noite de segunda-feira num acidente que envolveu três viaturas no Eixo Norte-Sul, em Lisboa, de acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS).

Segundo a mesma fonte, o alerta às autoridades foi feito cerca das 23:00, para um acidente rodoviário no sentido Camarate-Lumiar, que envolveu três viaturas, tendo causado também um ferido ligeiro, que foi transportado ao hospital de Santa Maria.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa confirmou a vítima mortal, explicando que o acidente ocorreu ao quilómetro três do Eixo Norte-Sul, perto da saída para a Ameixoeira.

Ao local acorreram elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e a viatura médica de emergência e reanimação, além da PSP.