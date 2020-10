O Ministro da Administração Interna pediu, esta quinta-feira, à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura de um inquérito sobre a fuga de 17 migrantes ilegais do quartel do Exército, em Tavira.

O Ministro da Administração Interna determinou à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a instauração de um processo de inquérito sobre os factos relacionados com a fuga de dezassete cidadãos estrangeiros que se encontravam instalados no Quartel da Atalaia, do Regimento de Infantaria nº 1 do Destacamento de Tavira, ocorrida na madrugada de hoje", lê-se no comunicado.

O documento esclarece que este inquérito tem como objetivo apurar as circunstâncias em que a fuga ocorreu, bem como eventuais responsabilidades disciplinares de elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A fuga ocorreu a meio da noite, por volta das três da manhã, através de uma janela das instalações militares. Dos 17 fugitivos, cinco já foram apanhados.

Os 24 cidadãos estrangeiros que estavam instalados no Quartel do Regimento de Infantaria nº 1 do Destacamento de Tavira, encontravam-se a fazer a quarentena profilática, depois de dois deles terem acusado positivo à covid-19.

Está um dispositivo montado na fronteira, para monitorizar as movimentações e proceder à identificação de viaturas.

Os migrantes oriundos do Norte de África foram intercetados na ilha Deserta a 16 de setembro e foram depois ouvidos no Tribunal Judicial de Faro por entrada e permanência irregular em território nacional, tendo sido aplicada como medida cautelar o seu afastamento de território nacional.