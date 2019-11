A estrada nacional 120 (EN120) está, esta sexta-feira, cortada, desde as 11:15, na localidade de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, Setúbal, devido a uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros, que resultou numa vítima grave.

Pelas 13:05, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à Lusa que a EN120 se encontrava ainda encerrada.

O alerta para o acidente foi dado pelas 11:14, referiu o CDOS de Setúbal, acrescentando que a colisão rodoviária envolveu dois veículos ligeiros de passageiros e ocorreu na localidade de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.

Do acidente resultou apenas uma vítima grave, que se encontrava encarcerada, e foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, informou fonte da Proteção Civil, sem dispor de mais informação sobre a identidade da vítima, nomeadamente a idade.

Para o local, foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por cinco veículos, de acordo com informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).