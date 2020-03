O presidente do Tribunal da Relação de Lisboa demitiu-se, sabe a TVI. Orlando Nascimento pediu a demissão ao Conselho Superior da Magistratura, que aceitou.

Orlando Nascimento é suspeito de irregularidades na distribuição de processos feita atualmente no tribunal. A investigação foi aberta há cerca de 15 dias pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) e os resultados premilinares implicam, segundo o jornal Público, o atual presidente do Tribunal da Relação de Lisboa.



Luís Vaz das Neves, antecessor no cargo, também já foi constituído arguido por suspeitas de viciação no sistema de distribuição de processos, como avançou a TVI na semana passada.

Foram detetadas irregularidades na atribuição de alguns casos a magistrados, para favorecimento de arguidos, entre os quais estavam os ex-magistrados Rui Rangel e Fátima Galante.

Na nota enviada à Lusa, o presidente do Conselho Superior da Magistratura, o juiz conselheiro António Joaquim Piçarra explica que a entrega de carta de renúncia “não depende de qualquer aceitação e se tornou imediatamente eficaz”.

Um outro caso envolve o atual presidente da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, por alegadamente ter autorizado o uso do salão nobre do Tribunal da Relação para a realização de uma arbitragem (resolução privada de litígios) realizada pelo seu antecessor.