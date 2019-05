Um agente da PSP sofreu uma “grave lesão” na madrugada de quarta-feira, em Barcelos, após ter sido empurrado por um homem de 25 anos durante um desacato na zona de bares da Festa das Cruzes, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PSP refere que a ocorrência se registou pelas 05:45, na Alameda das Barrosas, tendo o homem sido detido por desobediência, resistência e coação a agente de autoridade.

No decorrer da intervenção policial, o suspeito não acatou as ordens do elemento policial, tendo empurrado o elemento policial e envolvendo-se com ele, causando no polícia uma grave lesão”, acrescenta.