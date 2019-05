Um homem ligou esta quinta-feira para as autoridades, em Vizela, dizendo ter uma bomba prestes a explodir dentro do automóvel. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, o alerta foi recebido pelas autoridades às 13:16 e, inicialmente, a chamada pedia intervenção dos bombeiros devido a um caso de doença súbita. No local, estava porém o homem que dizia que um engenho explosivo tinha sido colocado dentro do carro dele. Foi o próprio a dar o alerta, através de uma chamada para o posto da GNR local.

O automóvel estava estacionado na Estrada Nacional 106, nas traseiras do edifício das Finanças de Vizela. Os edifícios nas imediações não foram evacuados, mas foram cortados os acessos ao local. O indivíduo, de 53 anos, terá problemas psiquiátricos e é conhecido na região.

Para o local foi mobilizada a brigada de minas e armadilhas da GNR, que passou revista ao automóvel, sem encontrar qualquer engenho explosivo.