O coordenador do plano de vacinação, Henrique Gouveia e Melo, anunciou esta quarta-feira que a vacina da Janssen vai ser alargada a todas as faixas etárias do sexo masculino.

Se tudo correr bem, se as vacinas que estão previstas no plano chegarem a território nacional e com boas notícias que vêm da DGS, no sentido de abrir a Janssen, pelo menos para todas as faixas etárias dentro do sexo masculino, permite-nos aproveitar muito mais vacinas e trazer ao plano muito mais vacinas, o que vai fazer com que o ritmo de vacinação não só se mantenha como possa ser acelerado”, disse durante o 23.º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, em Coimbra.

De recordar que esta vacina tem sido administrada apenas a pessoas com mais de 50 anos.

Para o vice-almirante existem três grandes focos: salvar vidas, como já foi referido; "salvar a tropa que vai combater", ou seja, os profissionais de saúde; e ainda a libertação da economia e da população. Para isso, é preciso vacinar a população no maior número e o mais rapidamente possível a população.

Se tudo correr bem, no início de agosto teremos 70% da população vacinada. No fim de agosto, já estaremos a vacinar pessoas com 20 anos, portanto, o processo já estará na sua fase final."

O coordenador da task-force referiu ainda que este mês vão ser vacinadas por dia, em média, 100 mil pessoas.

"Já perdemos mais vidas do que em 13 anos de guerra" em África

Desde que a pandemia de covid-19 chegou, Portugal já perdeu mais vidas do que em 13 anos de guerra em África, em três teatros de operações diferentes.

O vice-almirante lembrou que durante esta guerra contra o vírus SARS-CoV-2, vive-se uma "elevada incerteza" e é preciso uma adaptação permanente às variáveis para não se perder o principal foco: salvar vidas.