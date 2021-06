O Governo decidiu manter a atual matriz de risco, mas vai passar a diferenciar os territórios de baixa densidade populacional, em relação aos restantes, que só recuam no desconfinamento se excederem o dobro do limiar de risco atualmente fixado.

Entendemos contudo, chegados a esta fase, podermos fazer uma alteração muito importante que é ter em conta a clara distinção que existe entre os territórios de baixa densidade, que ocupam mais de dois terços do território nacional, e as restantes áreas do território continental. Duas razões fundamentam esta diferenciação. Em primeiro lugar, como sabemos, a pandemia é efeito do contacto humano, quanto maior é a densidade, maior é o risco", adiantou.