Fernando Mendes, o antigo líder da Juve Leo, deverá ser libertado amanhã, quarta-feira, sabe a TVI. O pedido foi feito pela defesa de Mendes, tendo em conta o estado de saúde do cliente, que sofre de doença oncológica.

A procuradora Cândida Vilar já emitiu despacho favorável, mas falta o sim final do juiz Carlos Delca, que está à frente do processo do ataque à Academia de Alcochete.