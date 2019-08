Cinco pessoas foram assistidas, esta manhã, depois de um autocarro ter chocado com o edifício do Real Sport Club, em Queluz, confirmou a TVI junto de fonte policial.

Do acidente resultaram cinco feridos ligeiros, dois, um homem e uma mulher, foram transportados ao hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, adiantou à TVI fonte do INEM.

Segundo fonte da PSP, inicalmente a saída do veículo ficou tapada e como tal os utentes não conseguiam sair do autocarro. Com a chegada dos bombeiros, a situação foi desbloqueada e os passageiros foram assistidos no local.

O trânsito na rua está cortado.

O alerta foi dado às 11:19.

Ainda não são conhecidas as causas para o despiste do autocarro, que transportava 12 pessoas e que pertence à empresa de transportes públicos coletivos Vimeca.