Há várias pessoas que deram dinheiro para o tratamento da pequena Matilde que estão a pedir contas aos pais da bebé ou mesmo a pedir o dinheiro de volta. Na página “Matilde, uma bebé especial”, muitos são os internautas que aproveitam os comentários às publicações sobre o estado de saúde da menina para pedir escrutínio ao destino dos donativos.

De acordo com o Jornal de Notícias (JN), que esta segunda-feira avança com a notícia, um dador admite que já pediu o reembolso aos pais da menina dos 100 euros que deu. A mãe de Matilde, Carla Martins, ter-lhe-á assegurado que vai devolver o dinheiro, mas não lhe deu um prazo.

De acordo com o JN, um internauta pede uma “intervenção urgente do Ministério Público, na medida em que o propósito que levou as pessoas a contribuir se extinguiu com a decisão do SNS”. “Dois milhões e tal de euros, resultantes da indiscutível boa fé de milhares de cidadãos, não podem ser deixados ao critério de um casal sem qualquer escrutínio público”, escreve o mesmo seguidor da página.

Há quem dê aos pais de Matilde sugestões de como utilizar o dinheiro, ajudando outras crianças, há quem simplesmente peça escrutínio e há quem vá mais longe e faça insinuações sobre a forma como o casal está a usar o dinheiro em proveito próprio.

Especialistas em direito ouvidos pelo jornal também defendem a devolução do dinheiro a quem o deu. “As pessoas doaram com base num pressuposto que foi alterado. O que é lógico é devolver-se o valor ou, no mínimo, perguntar se querem o reembolso”, diz João Perry da Câmara.

A mãe de Matilde escusou-se a comentar, para já, a polémica, alegando que, nesta fase, a “atenção é apenas com a Matilde e a nossa família”.