Um incêndio seguido de uma explosão num equipamento de um lar na Póvoa de Lanhoso causou esta quinta-feira um ferido grave e dois ligeiros, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga (CDOS).

Segundo fonte da GNR, a ocorrência deu-se esta manhã, pelas 09:00, no exterior do Lar de S. José, pertencente à Santa Casa da Misericórdia daquele concelho do distrito de Braga, na freguesia de Nossa Senhora do Amparo.

“O incêndio deu-se num equipamento quando os três funcionários estavam a proceder a operações de limpeza. Primeiro foi o incêndio, depois a explosão”, explicou a fonte da GNR, que não soube especificar o tipo de equipamento que as vítimas estavam a usar.

O ferido grave é “um homem e foi encaminhado para o Hospital de Braga”, adiantou o CDOS.

“Ainda é cedo para adiantar como aconteceu e porque aconteceu”, salientou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e a GNR, num total de 22 operacionais e oito viaturas.