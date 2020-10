O ministro da Defesa anulou, nesta sexta-feira, a "diretiva sobre a utilização de linguagem não discriminatória" nas Forças Armadas, por entender que se trata de um "documento de trabalho" que "carece de aprovação superior".

Tomei conhecimento do envio pela secretaria-geral dos ofícios (…) com o título ‘Diretiva sobre a utilização de linguagem não discriminatória, dirigido ao EMGFA, aos ramos e aos serviços centrais do Ministério (…). Por carecer de aprovação superior, e por se tratar de um documento de trabalho que não evidencia um estado de maturação adequado devem considerar-se anulados os referidos ofícios”, pode ler-se num despacho com data de hoje, assinado por João Gomes Cravinho.