A TVI teve um crescimento de 6% nas audiências em setembro, comparando com agosto, aproximando-se da liderança.

Na origem deste crescimento estão os programas de entretenimento, ficção e informação, com destaque para a novela mais vista do país, "Festa é Festa", que registou mais de um milhão e 100 mil espectadores.

O grande destaque vai para a emissão especial "A Festa", o mais longo episódio de novela da história, com nove horas sempre na liderança.

Em setembro chegou também a nova edição do Big Brother, que se tornou imediatamente o programa preferido das noites de domingo. Durante o dia, as manhãs estão por conta do "Dois às 10", sempre visto por mais de 300 mil espectadores e as tardes são de "Goucha", líder em setembro.

A TVI é, també, a casa do grande futebol. Os dois jogos da Liga dos Campeões transmitidos em setembro reuniram cerca de 1 milhão e 700 mil espectadores.