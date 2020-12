Um bebé de três meses ficou ferido esta quarta-feira num atropelamento na Amadora.

O acidente aconteceu na Rua das Indústrias, pelas 10:30, numa passadeira. A criança estava com a mãe, que atravessava a estrada a empurrar o carrinho do bebé. A mulher não foi atingida pelo automóvel, que bateu apenas no carrinho da criança.

O bebé foi transportado em estado grave para o Hospital de Santa Maria, apurou a TVI junto de fonte dos bombeiros e da PSP.

O responsável pelo atropelamento será um condutor já com alguma idade.