Uma criança de oito anos morreu esta sexta-feira devido a uma intoxicação que terá sido provocada pela inalação de gases de um gerador que alimentava uma banca de vendas, na rotunda da A4, em Penafiel.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o alerta foi dado às 18:17 horas e o óbito foi pronunciado no local.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, alertados por familiares da vítima, a criança já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, no interior de um automóvel.

Estiveram no local os meios dos bombeiros de Vila Meã, da equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação do Vale do Sousa, que confirmou o óbito no local, e da viatura de Suporte Imediato de Vida de Amarante, para além da GNR.