A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Ponta Delgada, nos Açores, deteve, esta semana, um homem e uma mulher, suspeitos de tráfico de droga, em duas investigações distintas, revelou esta sexta-feira em comunicado de imprensa.

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de polícias da Esquadra de Investigação Criminal, procedeu na presente semana, no âmbito de duas investigações distintas, à detenção em flagrante delito de dois indivíduos, um do género masculino e outro do género feminino, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes”, adiantou a PSP.