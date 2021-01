A esquadra da PSP da Damaia, no concelho da Amadora, está encerrada desde a tarde, e com a "atividade suspensa", devido a casos positivos de covid-19, informou o Comando Metropolitano de Lisboa, neste domingo.

Esta decisão, na sequência de indicação das autoridades de saúde, decorre do acionamento do plano de contingência da PSP, na sequência da deteção de casos positivos com o vírus SARS-CoV-2 entre polícias colocados naquela Esquadra" , explicou o Comando, em comunicado.

Todos os agentes desta esquadra vão ser testados, sendo que as instalações foram já desinfetadas durante a tarde.

A PSP garantiu, contudo, que o patrulhamento da zona e demais solicitações da população continua a ser realizado.

A PSP continuará a monitorizar o estado de saúde do seu pessoal, com funções policiais e não policiais, assim como o grau de execução das medidas preventivas, no sentido de garantir a permanente capacidade de resposta às solicitações da população. A suspensão temporária do atendimento presencial naquela Esquadra não afectará a normal prestação de serviços na zona, uma vez que o atendimento ao público continuará a estar disponível nas demais instalações policiais da PSP no Concelho da Amadora (https://www.psp.pt/Pages/onde-estamos.aspx) e as actividades e operações quotidianas de patrulhamento e missões de segurança e ordem pública continuarão a ser desenvolvidas por meios policiais de reforço", esclareceu.