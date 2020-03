Subiu para quatro o número de infetados por Covid-19 em Portugal, anunciou a Direção-Geral da Saúde (dgs), nesta terça-feira.

São mais dois homens, de 60 e 37 anos, com ligações aos dois primeiros casos confirmados.

O doente de 60 anos está internado no Hospital de São João, enquanto o de 37 anos está internado em Lisboa, no Hospital Curry Cabral.

Na segunda-feira foram confirmados os primeiros dois casos de infeção pelo novo coronavírus, tratando-se de um homem de 60 anos, médico de profissão, que esteve de férias em Itália. Este paciente encontra-se internado no Hospital de Santo António, no Porto.

Mais tarde foi confirmado o caso positivo de um doente, de 33 anos, que esteve em trabalho em Valência, Espanha, e que se encontra atualmente internado no São João.

No total, há dois pacientes internados no São João, um no Santo António, ambos no Porto, e um no Curry Cabral, em Lisboa.