O Ministério Público (MP) acusou de homicídio na forma tentada um homem que agrediu dois com um canivete e uma barra de ferro em Vieira do Minho, na sequência de uma altercação num estabelecimento de diversão noturna.

Em nota esta quarta-feira publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Regional do Porto acrescenta que aqueles dois homens agredidos são também arguidos no processo, respondendo por ofensas à integridade física.

O caso remonta à madrugada de 06 de agosto de 2020, após uma discussão registada no interior de um estabelecimento de diversão noturna.

A altercação e o confronto prosseguiram no exterior do estabelecimento, tendo um dos arguidos sacado de um canivete e o outro de uma navalha, sendo este último ajudado por um amigo, também arguido no processo.

Segundo o Ministério Público, o arguido que detinha o canivete desferiu vários golpes num dos opositores, no crânio, face, costas e braço esquerdo, tendo também sido atingido por um golpe de navalha.

O mesmo arguido fugiu mas entretanto encontrou uma barra de ferro cilíndrica, que apanhou, tendo regressado ao local dos confrontos para agredir, com uma pancada na cabeça, outro dos seus opositores.

O MP considera que o arguido que portava o canivete quis tirar a vida aos outros dois, atingindo um em zonas vitais com aquele objeto, provocando-lhe feridas profundas, e desferindo no outro uma pancada na cabeça com a barra de ferro.

Um propósito que só não atingiu devido à pronta assistência médica a que foram sujeitos.

Este arguido está acusado de dois crimes de homicídio, na forma tentada, e encontra-se em prisão preventiva.