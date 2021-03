Mergulhadores Sapadores da Marinha inativaram ao início da noite desta quarta-feira um engenho fumígeno, em Sesimbra.

Cerca das 19h00, a equipa de prontidão de inativação de engenhos explosivos da Marinha foi ativada na sequência da deteção de um possível engenho encontrado na praia de Sesimbra.

De acordo com um comunicado, o alarme chegou à Capitania do Porto de Setúbal, "que isolou o engenho numa área segura, e solicitou o apoio do Destacamento de Mergulhadores Sapadores Nº 1, unidade de inativação de engenhos explosivos da Marinha".

Após a chegada ao local, a equipa de mergulhadores realizou a identificação e neutralização, no local, um “Marine Marker” – engenho fumígeno utilizado em ambiente marinho para sinalização de posições ou áreas de interesse.

Devido à confluência de diversas rotas marítimas e aéreas, este tipo de engenho é encontrado com alguma frequência na costa portuguesa e requer precauções no seu manuseamento, podendo ser extremamente perigoso. Pois na sua composição, contém fósforo branco que, na presença de oxigénio, deflagra (inicia combustão a alta temperatura), podendo causar queimaduras graves se em contato com a pele", afirma o comunicado.

A Marinha adverte que, ainda que aparente um estado estável e seguro, este tipo de engenhos poderão encontrar-se acionados, totalmente funcionais contendo ainda parte da sua carga. "Aquando da sua deteção, estes engenhos não devem ser manuseados e/ou removidos, devendo informar-se de imediato as autoridades ou utilizar o número nacional de emergência 112".